Киев, , 11:18 — REGNUM У 70% пациентов, вылечившихся от COVID-19, фиксируются различные осложнения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 30 марта во время брифинга.

«Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно», — констатировал он.

По его словам, правительство Украины разрабатывает механизм реабилитации людей, перенесших данную болезнь.

«Наработки комплексного лечения лёгочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация — наша задача в течение года», — добавил министр.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 10 533 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 286 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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