Киев, 30 марта 2021, 11:18 — REGNUM У 70% пациентов, вылечившихся от COVID-19, фиксируются различные осложнения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 30 марта во время брифинга.
По его словам, правительство Украины разрабатывает механизм реабилитации людей, перенесших данную болезнь.
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 10 533 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 286 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2