Стокгольм, , 11:51 — REGNUM В 2020 году выходец из Сомали Абдукадир Салад Али был назван «либералом года» после того, как благодаря его поддержки «Либералы» получили сотни новых голосов в Ринкебю (пригород Стокгольма). Теперь он является одним из многих политиков, кто покидает партию в знак протеста против решения исполнительного комитета партии одобрить сотрудничество со «Шведскими демократами» ради формирования правого правительства Швеции после парламентских выборов в 2022 году. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Чрезвычайно много людей предпочитают покинуть свои выбранные посты и отказаться от членства в партии», — подчеркнула бывший лидер «Либералов» Мария Лейсснер в комментарии газете Aftonbladet.

Лейсснер отмечает, что ее лента в соцсети Facebook «заполнена» людьми, которые теперь покидают партию в знак протеста против того, чтобы «Либералы» могли сотрудничать со «Шведскими демократами».

Напомним, что 28 марта исполнительный совет «Либералов» принял историческое решение войти в состав правого правительства Швеции, которое будет сотрудничать с праворадикальной партией «Шведских демократов» по вопросу подготовки бюджета.

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