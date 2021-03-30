Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону построят новый изолятор временного содержания. Стоимостью объекта составит 604 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает главное управление МВД России по Ростовской области. Здание предполагается разместить на улице Доватора. В ведомстве определили срок строительства объекта — 1 декабря 2023 года. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Изолятор будет рассчитан на 75 человек. На территории оборудуют помещения для сотрудников, автостоянку, стрелковый тир, небольшой плац, помещение для содержания служебных собак.