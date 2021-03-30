Стокгольм, , 11:15 — REGNUM Сразу несколько членов «Либеральной партии» заявляют, что они покинут ее ряды после решения исполнительного комитета о вхождении партии в правое правительство Швеции при поддержке «Шведских демократов». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Все произошло не так, как я хотел», — написал на странице в соцсети Facebook председатель комитета Риксдага по культуре Кристер Нюландер, который является одним из всех, кто объявил о своем уходе из партии.

Питер Харич, член областного совета в Эскильстуне, также решил уйти в отставку. В своем сообщении в Facebook Харич пишет о принятом решении:

«Я стою с поднятой головой и говорю, что я не помогаю ксенофобской и национал-консервативной партии, основанной на нацизме, которая приобретает большее влияние на руководство страной», — сообщил политик, имея в виду «Шведских демократов».

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Швеции: «Шведские демократы» отреагировали на решение «Либералов»