Москва, , 11:14 — REGNUM В России за период с января по март 2021 года цены на автомобили выросли в среднем 2−8%. Об этом 30 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров.

Отмечается, что большая часть автокомпаний, представленных в России, подняли цены на автомобили уже дважды. При этом, по мнению директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, индексация стоимости новых машин в России проходит плавно и ожидаемо.

Директор по развитию дилерской компании «Рольф» Владимир Мирошников добавил, что пересмотр цен на автомобили проходит традиционно в начале года, однако в текущем году этой корректировки больше, что связано с нестабильностью российской валюты.

Как отметил гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль, нестабильность курса оказывает влияние даже на выпускаемые в России автомобили, поскольку детали для них поступают из-за рубежа.

Напомним, в 2020 году средневзвешенная стоимость легковых автомобилей в России составила 1,68 млн рублей. Таким образом, за год этот показатель вырос на 7%.

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