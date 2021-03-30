Чита, , 11:12 — REGNUM В Забайкалье появится онлайн-счетчик вакцинированных от коронавируса. Как пояснил 30 марта на очередном заседании штаба по вакцинации заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, в настоящее время дефицит препарата ликвидирован.

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«Будем оперативно распределять запасы, до исхода дня 31 марта новые 5600 доз полностью дойдут до районов», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. На 30 марта 39 465 пациентов (+59 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 797 человек (+1 пациент за последние сутки).

Вакцину от COVID-19 на сегодняшний день поставили уже более 52 тысяч забайкальцев. Это 13% от запланированного числа. Всего же в крае необходимо привить почти 500 тысяч жителей для создания коллективного иммунитета.

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