Кемерово, , 11:12 — REGNUM В столице Кузбасса Кемерове подготовили 10 пунктов временного пребывания людей на случай паводка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, всего в зону подтопления могут попасть 137 домовладений, в которых проживает 378 человек.

Из них застраховано 39 домов. В связи с этим городские службы ведут среди жителей разъяснительную работу, рассказывая в том числе о возможности страхования имущества.

Обследуются также 23 гидротехнических сооружения, которые готовят к пропуску значительных объёмов воды. Для мониторинга уровня воды в реках установлены два комплекса видеонаблюдения.

«В районах, где есть опасность подтопления, все готово для развертывания пунктов временного размещения эвакуированных жителей в течение двух часов — если возникнет такая необходимость», — отметили в мэрии.