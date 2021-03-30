Тула, , 11:12 — REGNUM В Тульской области первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 77 536 человек, данные на 29 марта предоставили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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«На данный момент в регионе вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 77 536 человек, обоими компонентами — 55 966 человек», — сообщили в управлении пресс-службы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, за период с 22 по 28 марта в тульской области подтверждено 649 случаев заражения коронавирусом, что на 8% ниже уровня предыдущей недели. На 29 марта в коронавирусных госпиталях лечатся 515 жителей региона. Свободно 330 коек, или 39% от их общего количества.