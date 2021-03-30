Нью-Йорк, США, , 11:11 — REGNUM Онлайн-кинотеатр HBO Max показывает лучшие показатели роста рейтинга благодаря кинокомиксу «Лига справедливости» Зака Снайдера. Об этом 30 марта сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что количество просмотров увеличилось более, чем на 60%. Автор статьи отметил, что выводы о лидерстве HBO Max всё же основаны на догадках, поскольку Netflix, Disney Plus и другие потоковые сервисы не разглашают подобную информацию.

Ранее глава компании WarnerMedia Джейсон Килар заявил, что HBO Max обошёл Disney Plus по показателю роста дохода. Портал Deadline 24 марта 2021 года сообщил, что по итогам трёх дней после релиза «Лига справедливости» Снайдера обошла кинокомикс «Чудо женщину 1984» на 35% по показателю популярности.

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