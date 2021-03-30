Пермь, 30 марта, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Перми сегодня. 30 марта, прошла торжественная церемония вступления в должность главы города Алексея Дёмкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермь Первая / vk.com Новый мэр Перми Алексей Дёмкин приносит присягу

Тожество прошло в Пермском театре юного зрителя. Алексей Дёмкин, согласно уставу города, принес присягу.

«Я, Дёмкин Алексей Николаевич, принимая на себя полномочия главы города Перми, обещаю добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и законодательство Пермского края, устав Пермского края, устав города Перми, всемерно содействовать благополучию и общественному согласию жителей нашего города», — сказал он.

И.о. спикера гордумы Дмитрий Малютин вручил новому мэру удостоверение главы города и нагрудный знак.

Напомним, с переходом Дмитрия Самойлова на работу в правительство Пермского края пост градоначальника стал вакантным в конце 2020 года. На вакантное место претендовали 13 человек. Однако трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе. Из десяти претендентов конкурсная комиссия представила гордуме на рассмотрение две кандидатуры — врио главы города Алексея Дёмкина и предпринимателя Эдуарда Хайруллина. Победил Дёмкин.