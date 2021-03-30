Шанхай, Китай, , 11:10 — REGNUM Пылевая буря, которая пришла из северных районов Китая, сказалась на чистоте воздуха в Шанхае. Сегодня, 30 марта, в регионе было зафиксировано сильное загрязнение воздуха.

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Так, индекс качества воздуха AQI в настоящее время находится в пределах 490−510, что, согласно принятой в Шанхае классификации, соответствует наивысшему уровню загрязнения. Уже ближе к вечеру ситуация улучшиться, а к 1 апреля, по прогнозам, нормализуется.

Как отмечается в заявлении на сайте правительства Шанхая, основным источником загрязнения стали мелкие частицы пыли диаметром менее 10 микрометров (PM10), пишет ТАСС.

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В связи с неблагоприятной ситуацией местные власти призвали граждан принять меры предосторожности и сократить время пребывания на улице. Так, горожанам советуют не открывать окна, сделать влажную уборку в помещениях, носить маски при нахождении на открытом пространстве, а также обращаться за медицинской помощью при появлении проблем с дыханием.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях власти Китая ввели повышенные меры безопасности из-за сильной песчаной бури, обрушившейся на город Пекин. Уровень загрязнённости атмосферы в Пекине превышает предельно допустимую норму в десятки раз, видимость на дорогах города составляет около километра. В городе введён запрет на любые дорожные работы и на разведение костров. Гражданам не рекомендуется приближаться к рекламным щитам, деревьям, вывескам.