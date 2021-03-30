Тегеран, , 11:09 — REGNUM В Иране не пойдут на снижение уровня обогащения урана в 20%, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с Тегерана. Об этом 30 марта сообщает телеканал Press TV со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Двадцатипроцентное обогащение урана соответствует параграфу 36 ядерной сделки и будет прекращено только в том случае, если США снимет все санкции», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена сейчас теряет время.

Напомним, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) был подписан с Ираном Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, и Францией в 2015 году. Целью договора было урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Ирана.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и возврате санкций в отношении Ирана. Действующий президент США Джозеф Байден не раз заявлял о готовности возврата страны в ядерную сделку, однако до сих пор администрация Белого дома не предприняла никаких шагов в этом направлении.

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