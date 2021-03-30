Зеленодольск, Татария, , 11:09 — REGNUM В реанимации Зеленодольской центральной районной больницы 30 марта скончалась пострадавшая от взрыва газа в жилом многоквартирном доме женщина 1951 года рождения.

Всего в результате происшествия пострадали 7 человек, двое из которых скончались.

ИА REGNUM напоминает, в Зеленодольске около 23:00 (мск) 29 марта произошел хлопок бытового газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. По предварительной версии, виновником взрыва стал 86-летний мужчина. Он скончался на месте. В числе пострадавших были шесть человек: женщины 1940, 1951, 1994, 1995 годов рождения, мужчина 1992 года рождения.

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