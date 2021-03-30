Брянск, , 11:09 — REGNUM Ещё 91 носитель коронавируса выявлен в Брянской области 30 марта. Это на четыре случая заражения меньше, чем за предыдущие сутки. В лабораториях проверили 300 тестов на инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 35 556 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 685 человек, в том числе 99 пациентов выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 497 208 исследований на коронавирус.