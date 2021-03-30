Южноуральск, Челябинская область, , 11:06 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области местный житель осуждён за убийство своего знакомого. Об этом сообщает областное управление СКР.

Преступление было совершено днём 25 декабря 2019 года. Гражданин был в доме у приятеля и там между ними возник конфликт. В ходе него мужчина вышел из дома, взял в своём автомобиле охотничье ружьё, вернулся и расстрелял хозяина дома.

Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима. Также, суд обязал его уплатить более 1,5 млн рублей в счёт возмещения морального вреда.