Ярославль, 30 марта 2021, 11:06 — REGNUM В Ярославле после вступления в силу закона, запрещающего высаживать детей из общественного транспорта, некоторые несовершеннолетние отказываются оплачивать проезд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Впервые о проблеме заговорили жители Рыбинска в социальных сетях, но проблема существует и в областном центре. Об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
Поправки в законодательство вступили в силу с 7 марта. В настоящий момент перевозчики продолжают терпеть убытки от проезда детей-безбилетников. Вопрос о том, кто вернёт деньги, остаётся открытым.
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