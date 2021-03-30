Ярославль, , 11:06 — REGNUM В Ярославле после вступления в силу закона, запрещающего высаживать детей из общественного транспорта, некоторые несовершеннолетние отказываются оплачивать проезд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле

Впервые о проблеме заговорили жители Рыбинска в социальных сетях, но проблема существует и в областном центре. Об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

«Сейчас мы отслеживаем ситуацию по исполнению данной нормы закона, собираем информацию с перевозчиков. Действительно есть случаи, когда группы подростков злоупотребляют этим правом и сознательно не оплачивают проезд, хотя имеют возможность. Есть также проблема в установлении возраста при отсутствии документов. Будем решать вопрос совместно с правоохранительными органами, возможно будем инициировать внесение дополнений и уточнений в принятый нормативно-правовой акт», — прокомментировал проблему Сергей Волканевский.

Поправки в законодательство вступили в силу с 7 марта. В настоящий момент перевозчики продолжают терпеть убытки от проезда детей-безбилетников. Вопрос о том, кто вернёт деньги, остаётся открытым.

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