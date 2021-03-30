Тула, , 11:05 — REGNUM В Тульской области планируется возобновить работу дневных полустационаров для пенсионеров, об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 29 марта.

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Губернатор Алексей Дюмин дал поручение в связи со снятием режима самоизоляции для граждан старше 65 лет возобновить деятельность социальных учреждений, работающих по принципу дневных полустационаров. При этом, напомнил глава региона, необходимо строго соблюдать противоэпидемические требования. Также Алексей Дюмин поручил активизировать вакцинацию и диспансеризацию представителей старшего поколения в преддверии дачного сезона.

Добавим, что режим самоизоляции для пожилых жителей Тульской области был отменен 24 марта.