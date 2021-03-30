Чита, , 11:05 — REGNUM В Забайкальский край, где проживает более одного миллиона человек, поступило еще 5600 комплектов вакцины от коронавируса. Об этом сообщил руководитель регионального штаба по вакцинации, зампред регионального правительства Андрей Гурулев. По его оценке, это поможет ликвидировать образовавшейся в крови дефицит препарата.

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«Губернатором поставлена задача привить не менее 60% от взрослого населения края, это около 475 тысяч человек. В регион с начала кампании по вакцинации поступило 58 562 дозы вакцины — около 12,2% от потребности. Почти 100% от этого объёма — это вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Также региону было выделено 1,3 тысячи доз вакцины ЭпиВакКорона, все они уже использованы», — пояснил чиновник.

Всего в Забайкалье уже привиты от COVID-19 более 52 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 30 марта 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 441 050 человек, причём 54 из них обнаружили за последние сутки.

За прошлую неделю в районы края доставлено 6600 доз. Вакцинацию ведём в 56 стационарных и пяти передвижных пунктах, работает 121 мобильная бригада.

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