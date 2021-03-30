Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил реформировать структуру городской администрации. Документ размещён на портале Екатеринбургской городской думы.

Предлагается лишить заместителей главы города привязки к конкретным направлениям работы. Глава сможет самостоятельно распределять полномочия между заместителями и устанавливать их необходимую численность.

Также предложено создать два департамента: молодёжной и социальной политики, а также организационного и документационного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, судьбу реформы решит городская дума.

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