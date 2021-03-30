Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге на судостроительном Балтийском заводе произвели заливку первого гребного цельнолитого бронзового винта диаметром 6,8 метра для российских танкеров-продуктовозов проекта MR-50. Этот винт станет самым большим винтом в истории предприятия, сообщили 30 марта в пресс-службе АО «Балтийский завод» (входит в состав ОСК).

Заливка металла для изготовления гребного винта Никита Григорьев, Балтийский завод

«Процесс плавки металла занял около восьми часов. Заливочная масса гребного винта — 38 тонн, а после отрезки прибылей и литников и полной механической обработки отливки составит примерно 23 тонны. Срок изготовления такого винта — около года», — рассказали в пресс-службе подробности изготовления рекордного винта.

Всего предприятие изготовит четыре таких винта. Они спроектированы Балтийским заводом в соответствии с параметрами ледового класса 1В и обеспечения безопасной круглогодичной навигации.

Выполнение этого контракта даст возможность реализовать программу импортозамещения в сфере гражданского судостроения России и получения серийных заказов на рынке судового машиностроения.