Ростов-на-Дону, 30 марта, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области удовлетворил иск местной религиозной организации — «Кладбищенская церковь Святого Иоанна Предтечи» Армянской апостольской православной церкви к Минобороны России. Спор шёл за недвижимое имущество. Решение суда еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Действия министерства и ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» признали незаконными. Речь шла о том, что ответчики не приняли меры по высвобождению и передаче в собственность истцу зданий, которые входят в комплекс застройки церкви Сурб-Карапет на территории Армянского кладбища. Действия признали несоответствующими нормам закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Ответчиков обязали в течение полугода с даты вступления решения в законную силу провести «мероприятия по высвобождению, прекращению права оперативного управления и передаче в собственность» зданий армянской богадельни площадью 1199,2 кв. м, дома священника площадью 198,4 кв. м и служебной постройки площадью 189,5 кв. м, расположенных на улице 14-я Линия, 68 в Ростове-на-Дону.

Также каждый из ответчиков должен внести по 3 тыс. рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Напомним, исковое заявление подано в суд в декабре 2020 года.