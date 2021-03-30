Брюссель, , 11:02 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's было оштрафовано на €3,7 млн ($4,3 млн) Европейским агентством по ценным бумагам и рынкам за нарушения правил в области урегулирования конфликта интересов. Об этом 30 марта говорится в заявлении регулятора.

«Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам, регулятор рынка ценных бумаг в ЕС, оштрафовало пять организаций в составе Moody's Group во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в общей сложности на €3 703 000 и издало уведомления о нарушениях правил для агентств кредитной информации в области независимости и предотвращения конфликта интересов акционеров», — указывается в сообщении.

Также поясняется, что рейтинговое агентство не сообщало о конфликте интересов своевременно и предпринятые им меры для урегулирования подобных ситуация оказались недостаточными. Помимо того, Moody's был нарушен запрет на присвоение рейтинга учреждению, где доля акционеров кредитного агентства превышает 10% или в котором акционер агентства является членом совета директоров.

При этом наиболее крупный штраф — на сумму €2,7 млн ($3,2 млн) — получило подразделение рейтингового агентства в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта стало известно, что за последний год процент счастливых людей в Киргизии вырос — республике удалось подняться сразу на семь строчек в подготовленном по заказу ООН «Всемирном рейтинге счастья» («World happiness report») и занять в нем 67-е место среди 149 стран мира.