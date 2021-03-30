Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать филиал Судебно-экспертного центра СКР в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте ведомства.

Создание филиала поможет ускорить проведение экспертиз в Южном федеральном округе. В настоящее время донские следователи обращаются к коллегам в Северо-Кавказский федеральный округ, что отрицательно сказывается на сроках проведения экспертиз.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2020 года открылось федеральное государственное казенное учреждение «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации». Штат центра насчитывает около 650 сотрудников, которые проводят 18 видов экспертиз. Именно сотрудники центра регулярно помогают следователям пролить свет на те или иные преступления. Однако работу в этом направлении необходимо укреплять. В частности, максимально сократить сроки проведения ряда экспертиз и расширить перечень проводимых исследований и возможности компьютерно-технических экспертиз.