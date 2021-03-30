Токио, , 10:58 — REGNUM Ошибка игры Monster Hunter Rise приводит к тому, что некоторые геймеры теряют сохранения. Об этом 30 марта сообщил портал GamesRadar.

Проблема проявляется в случае, если они применяют жесты Action или Hurt из загружаемого дополнения Pack 1 и выходят из игры. Компания Capcom признала ошибку и сообщила, что её сотрудники попытаются «как можно скорее» её устранить. Разработчики посоветовали геймерам пока не использовать жесты и не устанавливать их на радиальное меню.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1375814456882647040

Напомним, релиз Monster Hunter Rise состоялся 26 марта 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Ожидается, что на ПК она выйдет в 2022 году.

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