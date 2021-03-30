Чита, , 10:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 30 марта 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 441 050 человек, причём 54 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 465 пациентов (+59 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 797 человек (+1 пациент за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 57 (-6 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 25 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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