Симферополь, , 10:57 — REGNUM В Республике Крым подтвердили 69 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 30 марта. Накануне, 29 марта, сообщалось о 73 новых носителях.

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Также за минувшие сутки в статистику смертности включены ещё пять пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Всего в Крыму с начала пандемии выявлено 37 558 носителей коронавируса, выздоровели 35 078 человек, число умерших достигло 1064 человек. На 30 марта в ковид-госпиталях Крыма находятся 1402 пациента, 413 лечатся дома.