Калуга, , 11:38 — REGNUM Управление Калужского троллейбуса, которое 30 марта отмечает своё 65-летие, предложило городским властям поднять стоимость проезда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя управления Вадима Витькова.

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В рамках встречи с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым руководитель управления Калужского троллейбуса обратил внимание градоначальника на повышение стоимости запчастей, электричества и дизельного топлива.

«У нас автобусы ездят на дизеле. На 100 километров — расход 15 литров. В 2017 году он стоил 33 рубля за литр. В этом году он стоит 50 рублей за литр. У нас вариант либо проехать не 100 километров, а 60, либо поднять тариф, потому что мы как получали 19 рублей от пассажиров, так и получаем. Чудес не бывает. Ты не построишь дом по ценам 2017 года», — сказал Вадим Витьков.

По его словам, у предприятия имеется небольшой доход от рекламы в троллейбусах, компенсация из городского бюджета за перевозку льготников и выручка с аренды опор мобильным операторам, однако основную статью прибыли составляет именно оплата проезда горожанами.

«Реальная себестоимость проезда, согласно текущим расценкам на энергоносители и комплектующие для ремонта, в Калуге составляет 28 рублей по троллейбусам и 35 — по автобусам. Тем не менее, повысить тариф планируем только до 22 и 25 рублей соответственно» — заявил Вадим Витьков.

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