Калуга, 30 марта 2021, 11:38 — REGNUM Управление Калужского троллейбуса, которое 30 марта отмечает своё 65-летие, предложило городским властям поднять стоимость проезда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя управления Вадима Витькова.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»
В рамках встречи с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым руководитель управления Калужского троллейбуса обратил внимание градоначальника на повышение стоимости запчастей, электричества и дизельного топлива.
По его словам, у предприятия имеется небольшой доход от рекламы в троллейбусах, компенсация из городского бюджета за перевозку льготников и выручка с аренды опор мобильным операторам, однако основную статью прибыли составляет именно оплата проезда горожанами.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге на 37% поднялись тарифы на проезд в общественном транспорте