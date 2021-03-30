Женева, Швейцария, , 11:24 — REGNUM Руководству муниципалитетов следует учитывать уроки пандемии коронавируса при развитии городов, так как в будущем чрезвычайные ситуации в здравоохранении могут повториться. Об этом говорится в докладе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), опубликованном 30 марта в Женеве.

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Эксперты проанализировали ситуацию более чем в 1,7 тыс. населённых пунктов и пришли к выводу, что города должны быть «более зелеными и здоровыми». Они указали, что в первые месяцы распространения COVID-19 на жителей городов приходилось 95% случаев заражений.

Кроме того, в городах наступил кризис в области здравоохранения, возникли проблемы с безопасностью на транспорте, со снабжением людей водой и продовольствием.

«Неравенство, характеризующееся отсутствием доступа к основным услугам, а также бедность и стесненные жизненные условия стали ключевыми дестабилизирующими факторами роста масштабов и воздействия COVID-19», — говорится в докладе.

Авторы доклада полагают, что следует пересмотреть дизайн зданий. Не должно быть скученности людей, контактов между ними должно быть как можно меньше. У жителей должен быть личный доступ к зелёным пространствам.

Предлагается пересмотреть местные правила для быстрой адаптации городских пространств к изменяющимся потребностям. Также следует улучшить возможности для пешеходов и обеспечить безопасность и доступность общественного транспорта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал города двигателями «динамизма и инноваций». Исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф подчеркнула, что нужно решать проблемы бедности и неравенства в городах, в том числе путём защиты рабочих мест и предоставления городам финансовой поддержки.