Иркутск, , 10:53 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2110 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 30 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 61 581 человек (+168 за последние сутки).

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Госпитализированы 1517 пациентов (-40 за последние сутки). Выздоровели 59 435 пациентов (+241 за последние сутки). Ещё 269 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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