Севский район, , 10:56 — REGNUM Серебряные цепочки и браслеты весом в 30 кг обнаружили в кабине грузового автомобиля сотрудники Брянской таможни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. По заключению экспертизы, оценочная стоимость украшений составляет около семи миллионов рублей.

Грузовик следовал через МАПП Троебортное. Шесть чёрных полимерных пакетов находились на верхнем спальном месте водителя под личными вещами. В общей сложности таможенники насчитали около 4,7 тысячи незадекларированных серебряных цепочек и браслетов, вес которых составил 30 кг. Оценочная стоимость украшений порядка семи миллионов рублей, а размер не уплаченных и подлежащих уплате таможенных платежей превысил два миллиона рублей.

Владельцем груза признал себя водитель автомобиля, гражданин Украины, в отношении него возбуждены два уголовных дела: о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей. Мужчине грозит штраф и лишение свободы на срок до семи лет.