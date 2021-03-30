Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не нужно беспокоиться о пренебрежении рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний относительно поездок по несущественным целям, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 29 марта во время брифинга.

Журналисты спросили у Псаки, по какой причине глава государства совершает поездки по стране вопреки рекомендациям регулирующих органов.

«Я бы сказала, что президент совершает поездки, как и вице-президент, на частном самолете. Такая возможность была у каждого президента и вице-президента на протяжении всей американской истории», — подчеркнула Псаки, имея в виду борт президента и вице-президента.

Перелеты частным рейсом «конечно, отличаются от путешествия коммерческим рейсом и посещения массовых мероприятий».

«Президент не проводит митинги, равно как и вице-президент. Мы очень серьезно относимся к роли моделей», — продолжила она.

«Но я думаю, что большинство американцев поймут разницу», — добавила она.

Для защитников окружающей среды, таких как Байден и Харрис, частный полет обходится дорого, учитывая углеродное воздействие такого перелета на планету, по сравнению с воздействием, которое производит полет на более загруженном коммерческом лайнере.

Джон Керри, кандидат в президенты от Демократической партии 2004 года, который ранее в этом году был назначен ответственным за борьбу с изменением климата при Байдене, подвергся критике после того, как выяснилось, что он всё еще владеет частным самолетом. С тех пор он стал пользоваться услугами коммерческих авиакомпаний. Так, его недавно заметили без маски в первом классе.