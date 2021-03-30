Псаки объяснила, почему Байден и Харрис не такие, как простые американцы
Вашингтон, 30 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не нужно беспокоиться о пренебрежении рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний относительно поездок по несущественным целям, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 29 марта во время брифинга.
Журналисты спросили у Псаки, по какой причине глава государства совершает поездки по стране вопреки рекомендациям регулирующих органов.
Перелеты частным рейсом «конечно, отличаются от путешествия коммерческим рейсом и посещения массовых мероприятий».
Для защитников окружающей среды, таких как Байден и Харрис, частный полет обходится дорого, учитывая углеродное воздействие такого перелета на планету, по сравнению с воздействием, которое производит полет на более загруженном коммерческом лайнере.
Джон Керри, кандидат в президенты от Демократической партии 2004 года, который ранее в этом году был назначен ответственным за борьбу с изменением климата при Байдене, подвергся критике после того, как выяснилось, что он всё еще владеет частным самолетом. С тех пор он стал пользоваться услугами коммерческих авиакомпаний. Так, его недавно заметили без маски в первом классе.