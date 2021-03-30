Москва, , 10:52 — REGNUM Рубль сегодня, 30 марта, продолжает коррекцию вверх после обвала на прошлой неделе. Санкционная риторика пока не получила продолжения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Общая склонность к риску на финансовых рынках на подъёме, растут фондовые индексы. Это предопределяет укрепление российской валюты с минимумов года к рубежам 75,5 руб./доллар.

Нефтяные цены растут в последние дни, закрепляясь в узком диапазоне $64,50−65,50 за баррель Brent. В течение дня они вряд ли существенно изменятся, поскольку инвесторы ожидают результаты заседания ОПЕК на текущей неделе.

В то же время, росту рубля препятствует ралли доллара на мировом рынке, связанное с позитивом в экономике США и увеличением доходности гособлигаций страны.

30 марта не предполагается значимых движений курса, противодействующие факторы уравновешивают друг друга. Новых значимых драйверов, важных событий не запланировано.

Учитывая данные обстоятельства, можно предположить, что наиболее вероятный диапазон движения котировок 30марта находится в коридоре 75,10−76,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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