Токио, , 10:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил новую модификацию компактного кроссовера Yaris Cross для европейского рынка. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Называется модель Adventure. Этот небольшой паркетник оснащён пластиковыми накладками на бамперы, дополнительной защитой мотора снизу, рейлингами на крыше и стильными 18-дюймовыми дисками из лёгкого сплава.

В течение года с начала продаж Yaris Cross Adventure можно будет купить в комплектации Premiere Edition. Такие авто получат двухцветный кузов, электрический привод багажной двери, а также проекционный экран и особые колёсные диски. Салон модели обтянут кожей.

В движение автомобиль приводится гибридным агрегатом производительностью 116 «лошадей». Атмосферный двигатель работает с маленьким электромотором на задней оси и приводом 4×4.

Ранее тюнинговая компания JMax Engineering из Австралии представила рестайлинговую версию Toyota Land Cruiser с колёсной формулой 6×6. Авто создано на основе модели Toyota Land Cruiser. В движение шестиколесный пикап приводится 4,5-литровым турбированным дизельным двигателем V8 мощностью 202 л. с.

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