Москва, 30 марта 2021, 10:50 — REGNUM Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и Татьяны Навки Надя, которой осенью исполнится семь лет, уже изучает три иностранных языка, а также занимается спортом и музыкой. Об этом Песков рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, с дочерью занимается мать — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
Музыкой Надежда, как добавил Песков, занимается в облегчённом варианте, «чтобы ей привить вкус, чувство ритма».
Пресс-секретарь главы государства вспоминает, что его детство было другим: тогда ещё не было смартфонов и интернета, а дети были ближе к природе, «и простое человеческое общение было гораздо более популярно».