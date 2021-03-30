Москва, , 10:50 — REGNUM Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и Татьяны Навки Надя, которой осенью исполнится семь лет, уже изучает три иностранных языка, а также занимается спортом и музыкой. Об этом Песков рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, с дочерью занимается мать — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«У бедного ребёнка рабочий график сопоставим с моим, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Она уже учит три языка. Китайский, французский и английский. Ещё она, естественно, занимается фигурным катанием».

Музыкой Надежда, как добавил Песков, занимается в облегчённом варианте, «чтобы ей привить вкус, чувство ритма».

«И эти занятия у нее идут нон-стоп, — сетует Песков. — Я иногда пытаюсь убедить маму, чтобы хотя бы в воскресенье у дочки было 2−3 часа свободных».

Пресс-секретарь главы государства вспоминает, что его детство было другим: тогда ещё не было смартфонов и интернета, а дети были ближе к природе, «и простое человеческое общение было гораздо более популярно».