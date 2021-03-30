Конакри, , 10:56 — REGNUM Как минимум 15 человек утонули при опрокидывании лодки в северо-западной части Гвинеи, когда они возвращались на ней со свадьбы. Об этом 30 марта сообщает кенийская газета Nation.

«Люди возвращались 22 марта со свадьбы в переполненной лодке, она перевернулась вблизи поселка Канфаранде и затонула. Погибли 15 человек, еще 20 были спасены», — приводит издание слова представителя местных властей Хасана Санусси Камара.

Также уточняется, что в настоящее время поисковая операция продолжается, при этом точное число пассажиров лодки на данный момент неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что возле берегов Румынии затонул украинский сухогруз Volgo Balt 179, при этом погибли два человека.