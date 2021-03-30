Пермь, , 10:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич ушел в отставку, сообщают СМИ.

У чиновника истек срок контракта, и Дашкевич решил покинуть муниципальную службу. Исполняющим обязанности вице-мэра, курирующего городское хозяйство, назначен замначальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников. Добавим, Анатолий Дашкевич являлся заместителем главы Перми с 2013 года.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», срок муниципальных контактов истек 29 марта у ряда сотрудников мэрии, однако действие договоров решено продлить до 1 октября.