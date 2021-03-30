Ставрополь, , 10:49 — REGNUM На Ставрополье вынесен приговор в отношении местного жителя Мавлимберди Акбулатова. Его признали виновным в участии в нападении на Дагестан в 1999 году. Суд отправил его в колонию строгого режима на 14 лет, сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

Как установлено следствием и доказано судом, Акбулатов был активным участником банды боевиков под руководством главарей Шамиля Басаева и эмира Хаттаба. В августе 1999 года вместе с остальными террористами подсудимый стал участником вооруженного вторжения в Ботлихский район Дагестана.

Банда общей численностью не менее 1000 человек в течение 17 дней убивала военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей.

В настоящее время многие участники нападения осуждены, некоторые убиты в ходе спецопераций, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Расследование преступления 22-летней давности продолжается.

Читайте также: На Ставрополье задержаны два члена банды Басаева