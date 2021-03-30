Ташкент, , 10:48 — REGNUM Развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе узбекистанского лидера.

Во время переговоров стороны договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Собеседники также договорили поддерживать связи между деловыми кругами и регионами.

Напомним, 29 марта в Ташкент с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 30 марта в резиденции президента Узбекистана состоялась церемония встречи венгерского лидера.

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