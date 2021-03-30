Самара, , 10:49 — REGNUM Вопрос вакцинации инвалидов и пожилых людей на дому прорабатывается в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона. Кроме этого, сотрудникам министерства здравоохранения было поручено наладить контроль за тем, чтобы желающих вакцинироваться от COVID-19 приглашали на прививки оперативно, а также за распределением вакцины от COVID-19 по медучреждениям с учетом числа заявок.

Отмечается, что в Самарской области ожидают две крупные поставки вакцины от COVID-19 в количестве 42 тысячи доз и 51 тысячи доз. В регионе работают 145 прививочных пунктов, в том числе два — мобильных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 28 марта в Самарскую область доставили 21 100 доз вакцины от COVID-19.