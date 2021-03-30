Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему полицейскому, которому инкриминировалась совершение аварии в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП один человек получил тяжкие травмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Перед судом предстал экс-полицейский межмуниципального отдела МВД «Алатырский», который после происшествия был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Авария произошла в ночь с 19 на 20 августа 2020 года в Алатыре.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения со скоростью более 60 км/ч, совершил касательное столкновение со стоявшей на обочине машиной и сбил вышедшего их неё 21-летнего парня.

Свою вину бывший полицейский признал. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Фигурант уголовного дела получил три года колонии-поселении. Также на один год и десять месяцев он лишён права управления транспортными средствами.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был вынесен приговор в отношении двух бывших полицейских. Одного из них обвиняли в подработке «аварийным комиссаром», другого — в нелегальной передачи информации о дорожно-транспортных происшествиях. Всего установлено три эпизода противоправной деятельности. В феврале 2021 года решением суда им назначено 40 и 50 тыс. рублей штрафа.

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