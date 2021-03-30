Москва, , 10:45 — REGNUM Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками, призвав женщин не выбирать вторую половину, ориентируясь только на внешность.

В своём Instagram Сябитова объяснила, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт.

«Вот и с людьми так же: мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом», — отметила она.

При этом «другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей», пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из выпусков телепередачи «Давай поженимся» жених решил устроить необычный «сюрприз» своей избраннице, станцевав для неё в костюме Иллидана из игры Warcraft III. Фрагментом выступления «русского охотника не демонов» на своей странице в Twitter поделился один из пользователей сети.

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