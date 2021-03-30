Якутск, 30 марта 2021, 10:53 — REGNUM Избирком Якутска признал досрочные выборы главы города состоявшимися и действительными, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ведомства.
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Действующий и. о. главы Якутска Евгений Григорьев («Единая Россия») набрал 37 083 голоса избирателей, что составляет 44,27%. Он признан избранным мэром города.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших выборах мэра Якутска столица республики показала свою оппозиционность. Кандидаты не от «партии власти» все вместе смогли набрать больше голосов избирателей, чем единоросс. У оппозиции был шанс выиграть выборы, но она не воспользовалась им, считает политолог Андрей Данилов.