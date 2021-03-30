Москва, , 10:43 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп создал сайт для общения со сторонниками. В Сети активно обсуждают эту тему.

Российские пользователи социальной сети Twitter не смогли пройти мимо новости, не «потроллив» бывшего президента США. Некоторые даже решили воспользоваться личным сайтом Трампа и написать ему.

«Напишу-ка я ему. Может горячую воду включат наконец?» — написал пользователь HoLoD.

«Почему не на общепонятном русском? Россияне, как наиболее поддержавшие Трампа, будут обижены», — негодует Грuгоpuй Громко.

«Сайт с воспоминаниями «прекрасного далеко»??» — шутит Лариса Соколова.

«Молодец. Ждём обещанную свободную платформу для общения», — поддержал Трампа пользователь MOVED TO GAB. White Straight Guy With ₿itcoin.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть. Предполагается, что она заработает летом 2021 года.

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