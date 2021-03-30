Канберра, , 10:47 — REGNUM Общее количество скончавшихся после прохождения вакцинации за время прививочной кампании от COVID-19 в Австралии на сегодняшний день составляет 55, из которых 52 умерли после использования препарата американо-немецкого концерна Pfizer — BioNTech. Об этом 30 марта сообщает австралийское Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 марта 2021 года.

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«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 55 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (52 — BioNTech — Pfizer, 2 — Moderna, 1 — AstraZeneca)», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что достоверной связи данных смертей с использованием препаратов от COVID-19 на данный момент не установлено и что в настоящее время ведется выяснение этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный совещательный комитет Канады по иммунизации дал рекомендацию минздраву страны приостановить вакцинацию от COVID-19 жителей страны младше 55 лет препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.