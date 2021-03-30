Белгород, , 10:43 — REGNUM Виновными в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, признаны начальник, мастер и слесарь газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строителе Белгородской области. Суд постановил, что их действия спровоцировали взрыв бытового газа в многоквартирном доме в посёлке Яковлево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники газовой службы 3 декабря 2019 года подключили сеть газопотребления здания торгового центра к действующему газопроводу среднего давления. Работы были выполнены с нарушением установленных нормативов, что повлекло за собой взрыв газа в жилом доме по улице Шаландина в посёлке Яковлево. В результате был разрушен четырёхэтажный одноподъездный 12-квартирный дом, погибли два человека, пять жильцов получили повреждения разной степени тяжести, ущерб от уничтоженного имущества превысил 24 млн рублей.

Суд приговорил начальника газовой службы к пяти годам лишения свободы, мастера и слесаря — к четырём и трём годам соответственно, отбывать наказание им предстоит в колонии-поселении. Кроме того, каждому на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением газоопасных работ.

«Судом со страховой компании взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба потерпевшим на общую сумму 3,9 млн рублей. В остальной части исковые требования переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — добавили в прокуратуре.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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