Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор последнему фигуранту уголовного дела о крупном хищении у Минобороны РФ. Об этом сообщает военное следственно управление СКР.

Бывший начальник продовольственной службы Южного военного округа Денис Зорин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями после того, как из казны военного ведомства было похищено более 471 млн рублей. Вместе с преемником Романом Сомоновым и бывшим начальником продовольственной службы войсковой части Владимиром Фирсовым Зорин регулярно завышал «сведения о количестве выданных военнослужащим на руки продовольственных пайков». От ООО «Коллектив-Сервис» злоумышленники получали денежное вознаграждение.

Решением суда Зорин приговорён к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 1 млн рублей. Он также лишён права занимать ряд должностей на госслужбе сроком на 2,5 года, воинского звания «полковник запаса» и государственной награды «Медаль Жукова».

Ранее обвинительные приговоры были вынесены Фирсову (семь лет лишения свободы) и Сомонову (пять лет лишения свободы). Также удовлетворён иск о взыскании со всех трёх фигурантов уголовного дела крупных сумм.