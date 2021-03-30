Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге при сносе зданий в районе объекта культурного наследия (Михайловских казарм) уничтожили граффити нижегородского художника Никиты Nomerza, сообщает телеграм-канал Оренбург/архитектура и урбанистика. Рисунок был сделан в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia в 2015 году.

Уничтоженное граффити Телеграм-канал Оренбург/архитектура и урбанистика

Напомним, в марте начали демонтировать восемь исторических зданий в районе Михайловских казарм. На их месте появится жилой комплекс.

«До этого снесли исторический особняк. До него был пожар в прекрасной усадьбе. За тем, что происходит в Оренбурге, я слежу с недоумением — город плавно превращается в какую-то непонятную мешанину из скандалов, ям и разрушенных домов», — отметила общественница из Бузулука Анна Мельникова.

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