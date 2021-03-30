Москва, , 10:39 — REGNUM Введение Австралией санкций против России из-за Крымского моста это, конечно, очень смешно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Страна, которая полностью зависит от Китая, но мало связана экономическими проектами с Россией, уже молчит в отношении китайских кейсов, но пытается нарисовать себе какую-то субъектность за счет Крыма.

Где Крым и где страна кенгуру? Австралия уже потеряла возможность в прежнем объеме продавать Китаю ячмень, говядину, вино, хлопок, морепродуктов, древесины.

Это произошло после того как Австралия поставила барьеры в отношении оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTЕ.

И теперь очень осторожно выбирает выражения. А уголь, кстати, Китай начал покупать в Якутии. Так что, господа из Австралии, жгите глаголом еще больше — от этого Россия только экономически крепнет», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре российские компании попали под санкции, которые ввела Австралия.

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