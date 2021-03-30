Красноярск, , 10:38 — REGNUM По факту травмирования маленького ребёнка в результате нападения бездомной собаки в Красноярске возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Бездомная собака напала на пытавшегося её погладить двухлетнего мальчика и укусила его за лицо вечером 27 марта в Октябрьском районе города. По предварительной версии следствия, это произошло «в результате системных нарушений и просчётов», допущенных ранее должностными лицами структурного подразделения управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту нападения собаки на мальчика на улице Норильской проводилась проверка.

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